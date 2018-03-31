محافظ كفر الشيخ: مازلت متمسك بتصريحاتي عن المقاطعين للانتخابات

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن تصريحاته عن المقاطعين للانتخابات "مجتزئة" وجاءت على طريقة "لا تقربوا الصلاة"، مشيرًا إلى أن حديثه كان عن المشاركين في الانتخابات الذين وقفوا ضد أهل الشر والعالم، وضرب المثل وقتها بالأهالي كفر الشيخ.

وأضاف "نصر"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أنه لم يوجه له أي عتاب من أي مسؤول عن تصريحاته، وما زال متمسك بتصريحاته لأنها موجهة لأهل الشر، ولم يقصد الإساءة لأهالي كفر الشيخ.

وتابع: "مفيش دولة في العالم يشارك في الناخبين بنسبة 100%، وأنا لم أقصد أولادي الذين لم يشاركوا، ولكن أهل الشر الذي يحضون على الكراهية وتشوية مصر أمام العالم".

وتابع: "تصريحاتي عن مكافأة الناخبين تعامل معها البعض بطريقة ولا تقربوا الصلاة".