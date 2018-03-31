أستاذ علوم سياسية: المصريون سيجنون ثمار السياسات الإصلاحية خلال 8 أشهر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المصريين سيجنون ثمار السياسات الإصلاحية خلال 8 أشهر، وفق تقارير اقتصادية عالمية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، متحدثًا عن الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصري شارك في العملية الانتخابية بكثافة غير مسبوقة، موضحًا أنه وجه رسالة للعالم مفادها أن مصر دولة آمنة ومستقرة.

وتابع: "أن المؤسسات المصرية راسخة، والعملية السياسية ماضية في طريقها، كما تم وضع الخطوط العريضة التي ستعمل الدولة المصرية وفقها، حيث سيتم التركيز على بعض القطاعات وفق الخطة الطموحة 2030".