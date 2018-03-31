تسجيل الدخول

الوطن

أستاذ علوم سياسية: المصريون سيجنون ثمار السياسات الإصلاحية خلال 8 أشهر

منذ 12 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أستاذ علوم سياسية: المصريون سيجنون ثمار السياسات الإصلاحية خلال 8 أشهر

طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المصريين سيجنون ثمار السياسات الإصلاحية خلال 8 أشهر، وفق تقارير اقتصادية عالمية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، متحدثًا عن الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصري شارك في العملية الانتخابية بكثافة غير مسبوقة، موضحًا أنه وجه رسالة للعالم مفادها أن مصر دولة آمنة ومستقرة. 

وتابع: "أن المؤسسات المصرية راسخة، والعملية السياسية ماضية في طريقها، كما تم وضع الخطوط العريضة التي ستعمل الدولة المصرية وفقها، حيث سيتم التركيز على بعض القطاعات وفق الخطة الطموحة 2030".

أخبار متعلقة

طارق فهمي: ردود السيسي على أسئلة المواطنين البسطاء "هائلة"

طارق فهمي: ردود السيسي على أسئلة المواطنين البسطاء "هائلة"
طارق فهمي: "شعب ورئيس" أظهر البعد الإنساني لشخصية السيسي

طارق فهمي: "شعب ورئيس" أظهر البعد الإنساني لشخصية السيسي
طارق فهمي: سفير قطر بفلسطين كان ينسق مع مسؤول إسرائيلي لإفشال المصالحة

طارق فهمي: سفير قطر بفلسطين كان ينسق مع مسؤول إسرائيلي لإفشال المصالحة
طارق فهمي : شغب الأولتراس كان مُعد له مسبقا.. و"BBC" استغلته

طارق فهمي : شغب الأولتراس كان مُعد له مسبقا.. و"BBC" استغلته
طارق فهمي: التعاون بين مصر والخليج ترجمة لمقولة "مسافة السكة"

طارق فهمي: التعاون بين مصر والخليج ترجمة لمقولة "مسافة السكة"
طارق الشناوي: حسين فهمي مدرك لمشاكل مهرجان القاهرة السينمائي

طارق الشناوي: حسين فهمي مدرك لمشاكل مهرجان القاهرة السينمائي
طارق فهمي: القضية الفلسطينية محور خلاف العلاقات "المصرية الأمريكية"

طارق فهمي: القضية الفلسطينية محور خلاف العلاقات "المصرية الأمريكية"
طارق فهمي: وزير خارجية أمريكا دعا إلى الاستثمار في مصر

طارق فهمي: وزير خارجية أمريكا دعا إلى الاستثمار في مصر

التعليقات

أحدث الأخبار

بالصور| النيران تشتعل في سيارة نائب رئيس الإذاعة بجراج ماسبيرو

بالصور| النيران تشتعل في سيارة نائب رئيس الإذاعة بجراج ماسبيرو

مجلس الوزراء اليمني يدين الأعمال الإرهابية والاغتيالات ضد الخطباء

مجلس الوزراء اليمني يدين الأعمال الإرهابية والاغتيالات ضد الخطباء

مرضى كلى مطروح في نزهة بالقرية البدوية: الحالة النفسية قبل العلاج

مرضى كلى مطروح في نزهة بالقرية البدوية: الحالة النفسية قبل العلاج

The Voice: حماقي يختار "حسين بن حاج" للعروض المباشرة

The Voice: حماقي يختار "حسين بن حاج" للعروض المباشرة

قائد الطائرة الروسية: التفتيش في مطار هيثرو بغرض البحث عن مواد محظورة

قائد الطائرة الروسية: التفتيش في مطار هيثرو بغرض البحث عن مواد محظورة

اختيارات الوطن

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل