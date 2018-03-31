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الوطن

The Voice: حماقي يختار "حسين بن حاج" للعروض المباشرة

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد متولي
The Voice: حماقي يختار "حسين بن حاج" للعروض المباشرة

صورة أرشيفية

اشترك الثلاثي حسين بن حاج وفيار عابدين ولطيفة بوجرة، في المواجهة الأخيرة من فريق محمد حماقي ببرنامج "ذا فويس"، بأداء أغنية "ياغالي" لفرقة "جيتار" أمام لجنة التحكيم والجمهور حاضري الحلقة، وشكل الثلاثي دويتو غنائيا رائعا على المسرح.

وقال الفنان عاصي الحلاني، إن صوت كل من الثلاثي مميز، ما كون فريق رائع، بينما قالت الفنانة إليسا، إن "حسين" كان الأفضل بينهم،.

وعلق حماقي بأنها مواجهة استثنائية، معبرا عن سعادة بأدائهم، ليختار في النهاية حسين بن حاج بسبب "تلوينه" للأغنية بصوتهن وهو الأكثر إفادة، من وجهة نظره، في العروض المباشرة.

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