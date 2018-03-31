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الوطن

محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بـ"أحد السعف"

منذ 39 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بـ"أحد السعف"

ارشيفية

قدم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد أحد السعف.

وأعرب عبدالله، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط البحر الأحمر خاصة، متمنيًا لهم كل الخير والسعادة.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية، اليوم، إن هذا الحدث عيد يدخل البهجة على جميع أهل مصر، مؤكدًا   أن أهل في حب وترابط إلى يوم القيامة لن يفرق بيننا أحد، لأن الله قد من علينا بنعمة الحب والآخاء والوطنية.

واستكمل: نحن الآن في فترة بناء حقيقية ولابد أن نقف سويًا لبناء وطننا وبلدنا وذلك لن يأتي إلا بالعمل والحب والتكاتف.

 

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