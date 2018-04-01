ابن شقيق العندليب: "اكتشفنا أن جثة عمي لم تتحلل حتى الآن"

قال محمد شبانة، ابن شقيق العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، إن جثة عمه لم تتحلل حتى الآن، لافتًا إلى أنهم قاموا بفتح المقبرة الخاصة بعمه في الذكري الثلاثين لوفاته، بعدما تردد حول تسرب المياه إليها، وأكد المختصون أن المياه بعيدة عن مكان جثتها بمتر ونصف.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، أنهم استشاروا دار الإفتاء المصرية، قبل فتح المقبرة، وأحضروا كشاف أبولو، وعندما دخلوا مع أحد الشيوخ بمسجد الدندروي بالبساتين، للمقبرة ظل يهلل ويكبر، وطلبوا منه النزول لرؤية جثة عمه، وعندما نزل وجده كأنه شخص نائم، وجميع أعضاء وجه كما هي، وشعره أسود كما هو، وباقي جسده عليه الكفن.