ما دلالات تحذير موسكو للرعايا الروس من السفر إلى بريطانيا؟

بعد طرد موسكو 60 دبلوماسيًا أمريكيًا، وإغلاق قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حذرت السفارة الروسية في لندن الرعايا الروس من السفر إلى بريطانيا خوفا من تعرضهم للاعتقال، وذلك في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وبريطانيا ودول أوروبية متضامنة معها، بعد اتهام روسيا لها بتسميم جاسوس روسي على الأراضي البريطانية.

"الوطن" تواصلت مع خبراء، لمعرفة دلالة تحذير السفارة الروسية لرعاياها من السفر إلى بريطانيا، حيث يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسة، إن الجانب الروسي بدأ في الرد على موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تجاه أزمة تسميم الجاسوس الروسي السابق على الأراضي البريطانية وطرد الدبلوماسيين.

تطورات جديدة يشهدها المشهد السياسي بين دول روسيا وأمريكا وبريطانيا، حسبما ذكر "فهمي" خلال حديثه لـ"الوطن"، موضحًا أن ذلك دليل على تصاعد الأزمة التي بدأت بـ "حرب السفراء" وطرد الدبلوماسيين من قبل الجانب البريطاني والأمريكي، وانتهت بتهدد الجانب الروسي بالرد على ذلك وتحذير رعاياها.

تحذير الرعايا يعد إجراءً أمنيًا وليس دبلوماسيًا وذلك تخوفًا من أي ردود قد تأتي من الجانب البريطاني، حسب حديث أستاذ العلوم السياسية، لافتًا إلى أن الأزمة لم تقتصر فقط على الدبلوماسيين بل قد تمتد إلى الأجانب الموجودين في الدول الأخرى "الرعايا".

حرب "تكسير العظام" بدأت في التصعيد من الجانبين تمثلت في حرب السفارات وغلق القنصليات، وفقًا لـ"فهمي"، موضحًا أن غلق السفارات سوف يؤدي إلى تعطل الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالأمن الأوروبي الذي ينعكس على قضايا الأقليم والقضايا ذات محل الاهتمام المشترك منها برنامج "5+1"، الموجود فيه روسيا والدول الأوروبية وأمريكا.

السفير نبيل بدر، وزير الشئون الخارجية الأسبق، أوضح أن التحذير جاء في إطار المرحلة التي تتسم بالتوتر الشديد والتصعيد بين الجانب الروسي والبريطاني، وأن روسيا قد تمتلك معلومات أو احتمالات عن تعرض رعاياها لأي نوع من أنواع الخطر.