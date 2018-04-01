والي: قانون التأمينات الجديد سيتعامل مع الأجر الشامل والوظيفي

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة انتهت من إعداد قانون موحد للتأمينات والمعاشات، يتعامل مع الأجر الشامل والوظيفي، مضيفةً: "المصريين دايمًا بيأمنوا على الأجر الأساسي، لكن القانون الجديد هيأمن على مجمل الأجر".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "زودنا الحد الأقصى للتأمين بحوالي 15% كل عام كحد أدنى، كما سيتعامل القانون الجديد مع التضخم حتى يواكب ارتفاع الأسعار".

وأردفت: "القانون الجديد سيُعرض على مجلس الوزارء، للتعامل مع المشكلات الخاصة بملف التأمينات، لأن قانون التأمينات لم يتم تعديله منذ عام 1975 ولم يعد مواكبًا للعصر".