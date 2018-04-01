تسجيل الدخول

الوطن

والي: قانون التأمينات الجديد سيتعامل مع الأجر الشامل والوظيفي

منذ 50 دقيقة
كتب: شريف سليمان
والي: قانون التأمينات الجديد سيتعامل مع الأجر الشامل والوظيفي

غادة والي

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة انتهت من إعداد قانون موحد للتأمينات والمعاشات، يتعامل مع الأجر الشامل والوظيفي، مضيفةً: "المصريين دايمًا بيأمنوا على الأجر الأساسي، لكن القانون الجديد هيأمن على مجمل الأجر".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "زودنا الحد الأقصى للتأمين بحوالي 15% كل عام كحد أدنى، كما سيتعامل القانون الجديد مع التضخم حتى يواكب ارتفاع الأسعار".

وأردفت: "القانون الجديد سيُعرض على مجلس الوزارء، للتعامل مع المشكلات الخاصة بملف التأمينات، لأن قانون التأمينات لم يتم تعديله منذ عام 1975 ولم يعد مواكبًا للعصر".

أخبار متعلقة

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر يزور مشروع "المستقبل بين إيدينا"

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر يزور مشروع "المستقبل بين إيدينا"
بروفايل| علي المصيلحي.. وزير التضامن الاجتماعي السابق ينتظر وزارة جديدة

بروفايل| علي المصيلحي.. وزير التضامن الاجتماعي السابق ينتظر وزارة جديدة
غادة والي: المرأة المصرية حريصة على المشاركة في جميع الانتخابات

غادة والي: المرأة المصرية حريصة على المشاركة في جميع الانتخابات
غادة والي: تنفيذ برامج صحية واجتماعية وتأهيلية لمستحقي الوحدات السكنية

غادة والي: تنفيذ برامج صحية واجتماعية وتأهيلية لمستحقي الوحدات السكنية
"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر

"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر
غادة والي: تصميم علامة تجارية لحق الإمتياز للحضانة المصرية "حضانتي"

غادة والي: تصميم علامة تجارية لحق الإمتياز للحضانة المصرية "حضانتي"

التعليقات

أحدث الأخبار

محافظ قنا: تشغيل محطة مياه مدينة قنا الجديدة نهاية أبريل

محافظ قنا: تشغيل محطة مياه مدينة قنا الجديدة نهاية أبريل

حصيلة اليوم الثاني لمسيرة العودة.. إصابة 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال

حصيلة اليوم الثاني لمسيرة العودة.. إصابة 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال

ما دلالات تحذير موسكو للرعايا الروس من السفر إلى بريطانيا؟

ما دلالات تحذير موسكو للرعايا الروس من السفر إلى بريطانيا؟

المصري المصاب بصواريخ الحوثي في السعودية:"سقط على أوضتي وأنا نايم"

المصري المصاب بصواريخ الحوثي في السعودية:"سقط على أوضتي وأنا نايم"

المسلماني: حديث بابا الفاتيكان عن عدم وجود جهنم للمذنبين آثار الجدل

المسلماني: حديث بابا الفاتيكان عن عدم وجود جهنم للمذنبين آثار الجدل

اختيارات الوطن

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل