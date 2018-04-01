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الوطن

 رئيس "الوفد": مواقف الحزب الوطنية ما زالت عالقة في عقول المصريين

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
 رئيس "الوفد": مواقف الحزب الوطنية ما زالت عالقة في عقول المصريين

بهاء أبو شقه

كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن أهم القرارات التي سوف يتخذها بعد توليه رئاسة الحزب، موضحًا أنه سيتخذ عدة قرارات ستعيد الحزب لسابق عهده بينها مناقشة المشاريع التي تقدم من النواب داخل المجلس، والإعداد لأي انتخابات محلية.

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال"، أن "حزب الوفد سيجهز مرشحا رئاسيا لـ2022 فنحن نؤسس لحزب قوي فهو بمثابة أمل المصريين، الحزب أقوى بالمبادئ التي يسير عليها ومواقفه الوطنية التي لا زالت عالقة في عقول المصريين، والتاريخ شاهد عليها".

وأشار إلى أنً الحزب ليس للوفدين فحسب بل مطلب للشارع المصري، موضحًا أنً القرارات لن تكون فردية بل ستأتي من خلال التشاور مع باقي الأعضاء، مطالبًا بطي صفحة الماضي ولن يكون هناك إقصاء وسنعمل علي إعادة الطيور المهاجرة لبيت الوفد الوطني.

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