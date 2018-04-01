المئات يعتصمون شرقي بغداد بسبب سوء الخدمات

نظم المئات من أهالي منطقة الفضيلية (غالبية شيعية) شرقي بغداد، اليوم، اعتصاما مفتوحا بسبب سوء الخدمات والإهمال الحكومي لآلاف العوائل.

ورفع المتظاهرون، أمام مدخل المنطقة، لافتات كتب عليها "لامحافظة حافظت علينا، ولا أمانة (أمانة بغداد) صانت الأمانة، ومصيرنا مجهول يا رئاسة الوزراء".

وقال جبار لطيف أحد وجهاء المنطقة للأناضول، إن "خروجنا اليوم جاء بعد سنوات من الإهمال الحكومي المتعمد، لا وجود لأبسط الخدمات، وكأننا نعيش في منطقة صحراوية وليس في قلب العاصمة".

وأوضح لطيف أن "التظاهرة تحولت إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبنا وهي ليس مطالب شخصية، بل هي اجراءات واجب على الحكومة تنفيذها، ولن نتفاوض مع أي جهة حكومية سوى رئاسة الوزراء".