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الوطن

غدا.. "ثقافة طور سيناء" تكرم الفائزين بمسابقة "كاتب ورسام"

منذ 26 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
غدا.. "ثقافة طور سيناء" تكرم الفائزين بمسابقة "كاتب ورسام"

مدير عام ثقافة جنوب سيناء

أكد حمد شعيب، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، أنه من المقرر أن ينطلق غدا احتفالية كبرى بمسرح قصر ثقافة مدينة طور سيناء لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "كاتب ورسام" وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأضاف حمد عبر تصريحات صحفية، أن الحفل سيتضمن عروض لمسرح العرائس وعروض فنية لفرقة كورال أطفال الطور لتقديم باقة من اجمل أغاني التراث السيناوي والأغاني الوطنية.

ودعا  شعيب، جموع مواطني المدينة لحضور الحفل، لافتا إلى أن الدخول بالمجان.

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