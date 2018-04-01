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الوطن

تحرير 54 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

منذ 53 دقيقة
كتب: محمد بخات
تحرير 54 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

رفع الاشغالات من الشوارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق في مطروح، من ضبط عدد 54 مخالفة، وتحرير محاضر بها، وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك، اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح بإشراف من اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بتكثيف عدد الحملات المكبرة، بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح، وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال، وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدٍ على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد 627 حالة متنوعة.

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