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الوطن

جنازة شعبية مهيبة للشهيد محمد جمال بكفر الأطرش في الدقهلية

اليوم PM 09:41
كتب: صالح رمضان
جنازة شعبية مهيبة للشهيد محمد جمال بكفر الأطرش في الدقهلية

جنازة الشهيد بالدقهلية

شيع الألاف في قرية كفر الأطرش بمركز شربين في الدقهلية، اليوم، جثمان الشهيد المجند محمد جمال ذكي حجازي الذكراو، 20 عاما، والذي استشهد أمس بشمال سيناء في جنازة شعبية مهيبة وسط هتافات من أهالي القرية تمجيدًا للشهداء.

حضر الجنازة المهندس السادات أحمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة شربين، نيابة عن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وكريمة صديق، نائب رئيس المركز.

وتقدمت رئاسة مركز ومدينة شربين بخالص التعازي لأسرة شهيد الوطن شهيد الغدر والخيانة سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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