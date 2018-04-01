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الوطن

"مكافحة الإدمان": محمد صلاح طلب إعلامه بكل شخص يتقدم للعلاج

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد متولي
"مكافحة الإدمان": محمد صلاح طلب إعلامه بكل شخص يتقدم للعلاج

صندوق مكافحة الادمان والتعاطي

قال الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إن الاستعانة بالشخصيات العامة في حملات الصندوق ترتكز على الأشخاص المحبوبين من فئة الشباب وخاصة بالمناطق الشعبية، لافتا أنه تم الاستثمار في شخص الفنان محمد رمضان سابقا، وكون معظم الشباب يسعى ليكون مثل الاعب محمد صلاح، مؤكدا أنه متطوع ولم يتقاضى أي مقابل، غضافة إلا أن يتابع تفاصيل الحملة أولا بأول.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن صلاح طلب إطلاعه بكل شخص يتقدم للعلاج من الإدمان عقب الحملة التي اشترك بها.

وأشار رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن المؤلف أمير طعيمة ومحمد حماقي أدوا أغنية رائعة عملت خلال 4 أشهر لخروج هذا العمل إلى النور.

وأكد عثمان، أن العلاج من الإدمان مجاني وفي سرية تامة، مشيرا أن هناك 21 مركزا علاجيا استفاد من خدماتهم 268 ألف مدمن، موضحا أن رغبة المريض يجب أن تكون موجودة حتى يتم العلاج.

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