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الوطن

الأوقاف: وضعنا خطة لدعم الفقراء منذ 3 سنوات لقطع الطريق على المتطرفين

اليوم AM 05:09
كتب: محمود البدوي
الأوقاف: وضعنا خطة لدعم الفقراء منذ 3 سنوات لقطع الطريق على المتطرفين

جابر طايع

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني، إنً وزارة الأوقاف وضعت خطة منذ 3 أعوام، للاهتمام بقطاع البر بجانب العمل الدعوي، لرفع المعاناة عن عاتق الأسرة الفقيرة، مؤكدًا أن قيام وزارة الأوقاف بهذا الدور قطع الطريق على جماعات تحاول بث أفكارا متطرفة في نفوس المواطنين.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري" الذي يقدمه الشيخ مظهر شاهين المذاع عبر قضائية "hbc": "نجحنا في الوقوف بجانب 400 ألف أسرة على مستوي الجمهورية بالتعاون مع وزارة التضامن، كما وزعنا 50 ألف بطانية وأصبحت المؤسسات تقوم بهذا بدلا عن الجمعيات، فنحن نسترجع ريادتنا التي غابت عنًا فترة من الزمن".

وعن القرى الأكثر احتياجا وأهالينا في شمال سيناء، أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أنً الوزارة كانت سبًاقة لإقامة وتفعيل دور البر، ومعاونة أكثر من 200 منزل بدعم مالي، وإعادة بناء منازل متهالكة.

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