سفارة مصر ببلجراد تشارك في تأسيس يوم الصداقة العربية الصربية الأول

شاركت سفارة مصر في بلجراد بتأسيس يوم الصداقة العربية الصربية الأول في نشاط مشترك لمجلس السفراء العرب باحتفالية ثقافية بمقر المكتبة الوطنية لصربيا.

وشهدت الاحتفالية كلمات افتتاحية لكل من سفير فلسطين بصفته عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الصربي ألقتها مساعدته للعلاقات الثنائية ورئيسة المركز الثقافي العربي.

وقال عمرو الجويلى سفير مصر، لدى صربيا أن مجموعة السفراء العرب حرصوا على تنظيم احتفالية متكاملة بالتركيز على مثلث اللغة، بما في ذلك الشعر والموسيقي والأطعمة في نشاط جماعى مثالى عكس القواسم المشتركة للثقافة العربية.

وأبرز أن مشاركة عدد كبير من المدعوين خاصة من الجانب الصربي بمن فيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية وقدامى المحاربين، واكتظاظ القاعة بالحضور رغم كبر حجمها، يعكس الاهتمام الذي يوليه قطاع كبير من الشعب الصربي بالثقافة العربية.

وثمّن سفير مصر في بلجراد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي استشهدت بأن الاحتفال الأول بيوم الصداقة العربية في عام 2018 يتزامن مع ذكرى مرور 110 عامًا على إقامة أول علاقات بين دولة عربية وبلجراد، حينما أقامت مملكة صربيا المنشأة حديثًا حينذاك بعثة دبلوماسية في مصر في يناير 1908، وأن التميز في العلاقات ظهر أيضًا مع انتقال الحكومة إلى القاهرة بشكل مؤقت لعدة أشهر عام 1941، مبرزًا التقدير الذي تكنه الدول العربية لمواقف صربيا الداعمة للحقوق العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكشف "الجويلي" أن مجلس السفراء العرب اتفق على إهداء ألف كتاب لإنشاء جناح عربي بالمكتبة القومية لصربيا، كما يعتزم تحرير كتاب مشترك بعنوان "صربيا بعيون عربية"، في سلسلة أوسع من الأنشطة الهادفة لتعزيز العلاقات بين صربيا والعالم العربي خلال الأعوام المقبلة.