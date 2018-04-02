زحام للركاب على خط الفيوم- الجيزة.. والسائقون يمتنعون بسبب الغرامات

شهد موقف مصر، بمحافظة الفيوم، قبل ظهر اليوم، زحاما من المواطنين الراغبين في السفر إلى الجيزة، وسط قلة عدد السيارات التي تحمل الركاب على هذا الخط، وامتنع عدد من السائقين عن القيام برحلاتهم إلى الجيزة بسبب فرض ضباط مرور الجيزة غرامات عليهم.

وقال وائل محمد، من أبناء مدينة الفيوم، ويعمل في إحدى الشركات بمحافظة الجيزة، لـ"الوطن"، اليوم، "وقفت كثيرًا في الموقف، في انتظار قيام سيارة ميكروباص إلى ميدان الجيزة، كعادتي، من أجل الوصول إلى عملي في موعده، ولكني لم أجد سيارات على هذا الخط، ولا يوجد سوى المنيب، ومناطق أخرى بعيدة عن خط سيري".

وأضاف وائل محمد، قائلًا:"سألنا السائقين في الموقف عن سبب امتناعهم عن تحميل الركاب إلى ميدان الجيزة، على الرغم من إقرار أجرة من قبل إدارة المواقف لهذا الخط، فأجابونا بأن هناك ضباط مرور تابعين لإدارة مرور الجيزة، يقفون بشارع الهرم، وأي سيارة أجرة فيوم تمر من الشارع، يتم تغريم السائق غرامة مخالفة خط سير تتراوح من 500 إلى ألف جنيها، إذا استقليت سيارة أجرة توصلني للمنيب، أضطر إلى استقلال سيارة أجرة أجرة حتى أصل لميدان الجيزة، ومنه إلى محل عملي".

وأضاف مجدي صبري، طالب جامعي، من أبناء مدينة الفيوم، أنه يستقل سيارة أجرة ميكروباص من موقف مصر بالفيوم إلى ميدان الجيزة مباشرة، لأنها توصله إلى أقرب مكان لجامعة القاهرة، حيث يدرس بها، وأنه فوجئ، اليوم، بأن سائقوا الميكروباص يرفضون تحميل الركاب للجيزة، رغم وجود ركاب كثيرين في انتظار سيارة تنقلهم إلى الجيزة.

وتابع مجدي صبري، عندما لا أجد سيارة توصلني ميدان الجيزة، اضطر استقلال سيارة أجرة للمنيب، ومنه استقل وسيلة مواصلات أخرى، لكي أصل إلى جامعة القاهرة، وأضطر احيانا لاستقلال مواصلتين الأولى إلى ميدان الجيزة والثانية إلى جامعة القاهرة، وطالب بضرورة حل مشكلة دخول السيارات الأجرة لميدان الجيزة ورمسيس أيضا.

ومن جانبه، قال ياسر حسن، مدير عام إدارة المواقف بالفيوم، لـ"الوطن"، أن السائقين يمتنعون عن تحميل سياراتهم إلى ميداني الجيزة ورمسيس، بسبب عدم وجود مواقف رسمية بها، وأن السائقون تعرضوا لغرامات مالية تتراوح من 500 إلى ألف جنيها، عندما تم ضبطهم بشارع الهرم، وهم في طريقهم إلى ميدان الجيزة، بسبب مخالفة خط السير.

وأضاف مدير عام إدارة المواقف بالفيوم، قائلًا:"رفعنا مذكرات بهذا الشأن إلى الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، والذي خاطب إدارة المرور بالفيوم، وبدأ في مخاطبة محافظة الجيزة، من أجل الموافقة على وجود مكان لسيارات الفيوم في ميدان الجيزة بشكل رسمي، وأبدت محافظة الجيزة عدم ممانعتها في ذلك الأمر، ولكن إدارة مرور الجيزة هي التي رفضت".

وتابع حسن، أن حل تلك الأزمة يتطلب تنسيق كامل بين إدارتي مرور الفيوم، والجيزة، والقاهرة، للسماح بتخصيص مكان لسيارات الفيوم، لنقل المواطنين من هذه الأماكن إلى الفيوم، والقضاء على هذه الأزمة التي تمتد لسنوات مضت.