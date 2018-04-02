السفير الروسي في صنعاء: المبعوث الأممي مصمم على تحقيق تسوية عاجلة

اعتبر السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين، أن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن جريفيتث، أظهر سعيا جديا إلى تحقيق تسوية للأزمة في البلاد في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال ديدوشكين: "التقيت مبعوث الأمم المتحدة الخاص في الرياض وأقيّم سعيه إلى تسوية الأزمة اليمنية بـ الجدي بما فيه الكفاية، إنه يحدد التوصل إلى التسوية في أسرع وقت هدفا له، خدمة لمصالح جميع الأطراف المعنية بغية التوصل إلى اتفاق شامل مستقبلا".

وأضاف: "من المتوقع أن يعقد جريفيتث، في أبريل القادم، مؤتمرا في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، سيقدم خلاله تقييماته الأولى لإمكانيات إيجاد حل للأزمة وسيعرض خريطة الطريق".

من جانبه، كان الدبلوماسي البريطاني جريفيتث الذي عين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن في ختام زيارته لصنعاء والرياض الأسبوع الماضي، حيث أجرى مباحثات مع ممثلين عن القوى السياسية المشاركة في النزاع، أنه "لاحظ جهودا لوقف الحرب"، وأكد استعداده للعمل "مع جميع الأطراف" من أجل تحقيق الهدف المنشود.