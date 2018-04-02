افتتاح مؤتمر "المؤرخون يصنعون المستقبل" بجامعة قنا

افتتح الدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، المؤتمر الطلابي الأول لقسم التاريخ بكلية الآداب بقنا بعنوان "المؤرخون يصنعون المستقبل" تحت إشراف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منى ربيع بسطاوي، عميد كلية الآداب بقنا بحضور الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم القلا، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث.

وأعرب الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر متمنياً تكرار مثل هذه المؤتمرات التي تساعد على تنمية البحث العلمي.

وأكد أن معرفة التاريخ هو أول خطوات التقدم وأن تاريخ مصر حافل بالإنجازات وحضارة مصر أعرق حضارة ويجب أن يتعرف الطلاب على تاريخهم وما فيه من حروب وانتصارات وهزائم وفتوحات.

وأشار إلى أن مصر كانت وستظل مطمعاً بسبب تاريخها وحضارتها، لافتًا للطلاب إلى أن اعتزازهم بتاريخهم يجعل لهم شأن أمام العالم أجمع.

وكرم رئيس الجامعة الطلاب المثاليين بقسم التاريخ في الكلية.