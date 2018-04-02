تسجيل الدخول

الوطن

افتتاح مؤتمر "المؤرخون يصنعون المستقبل" بجامعة قنا

منذ 53 دقيقة
كتب: رجب آدم
افتتاح مؤتمر "المؤرخون يصنعون المستقبل" بجامعة قنا

المؤتمر

افتتح الدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، المؤتمر الطلابي الأول لقسم التاريخ بكلية الآداب بقنا بعنوان "المؤرخون يصنعون المستقبل" تحت إشراف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منى ربيع بسطاوي، عميد كلية الآداب بقنا   بحضور الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم القلا، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث.

وأعرب الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر متمنياً تكرار مثل هذه المؤتمرات التي تساعد على تنمية البحث العلمي.

وأكد أن معرفة التاريخ هو أول خطوات التقدم وأن تاريخ مصر حافل بالإنجازات وحضارة مصر أعرق حضارة ويجب أن يتعرف الطلاب على تاريخهم وما فيه من حروب وانتصارات وهزائم وفتوحات.

وأشار إلى أن مصر كانت وستظل مطمعاً  بسبب تاريخها وحضارتها، لافتًا للطلاب إلى أن اعتزازهم بتاريخهم يجعل لهم شأن أمام العالم أجمع.

وكرم رئيس الجامعة الطلاب المثاليين بقسم التاريخ في الكلية.

أخبار متعلقة
محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يكرمان الأمهات بمستشفى قنا العام

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يكرمان الأمهات بمستشفى قنا العام
محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان المؤتمر العلمي الدولي الخامس

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان المؤتمر العلمي الدولي الخامس
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بـ"العركي" في قنا الأربعاء المقبل

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بـ"العركي" في قنا الأربعاء المقبل
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الفنون التشكيلية في قنا

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الفنون التشكيلية في قنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث ضرورة التعاون بين مستشفيات قنا

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث ضرورة التعاون بين مستشفيات قنا
نائب رئيس جامعة قنا يوقع على استمارة "علشان تبنيها"

نائب رئيس جامعة قنا يوقع على استمارة "علشان تبنيها"
نائب رئيس جامعة قنا: فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم "باطلة"

نائب رئيس جامعة قنا: فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم "باطلة"
غدا.. لقاء مع طلاب جامعة قنا لمناقشة فتح فصول محو أمية

غدا.. لقاء مع طلاب جامعة قنا لمناقشة فتح فصول محو أمية
محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان أعمال تطوير منطقة المساكن

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان أعمال تطوير منطقة المساكن
بالصور| رئيس جامعة قنا يفتتح الدورة التدريبية التحكيمية بكلية الحقوق

بالصور| رئيس جامعة قنا يفتتح الدورة التدريبية التحكيمية بكلية الحقوق

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

تكريم الفائزين بمسابقة "محافظتي جميلة" بالمنيا

تكريم الفائزين بمسابقة "محافظتي جميلة" بالمنيا

نقل مسئولي إدارة مدرسة قدمت عرضا لذبح أحد الشبان في "فقرة الساحر"

نقل مسئولي إدارة مدرسة قدمت عرضا لذبح أحد الشبان في "فقرة الساحر"

إخماد حريق في مزرعة ماشية في المنيا

إخماد حريق في مزرعة ماشية في المنيا

احتفالية شعبية بمدينة دهب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفالية شعبية بمدينة دهب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

أديب: يمكن لـ"الوفد" أن يكون نواة معارضة وطنية تحلم بالوصول للسلطة

أديب: يمكن لـ"الوفد" أن يكون نواة معارضة وطنية تحلم بالوصول للسلطة

اختيارات الوطن

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

"بيرجع متعصب ومتضايق بعد كل ماتش".. كيف تتعاملين مع زوجك الزمالكاوي؟

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

الأكثر قراءة

عاجل