بالصور| "طب القناة" تتزين بالورود ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

شاركت كلية الطب البشري بجامعة قناة السويس، فعاليات "الأسبوع البيئي" الذي أطلقته الجامعة، الذي يستمر لمده أسبوع، بتشجير وتزيين حدائق الكلية بالورود والزهور والنباتات العطرية.

وابتكر طلاب الكلية أفكارا للتزيين والرسم على جراكن المياة بألوان ربيعية مبهجة ورسومات تحمل الورود.

وشارك عميد الكلية الدكتور أسامة عنتر، الطلاب أعمال التجميل، و الدكتوره عزيزة عمر وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة نرمين المراغي، نائب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الطلاب على سعادتهم بتزين الكلية بزراعة وتشجير الحدائق والاهتمام بالمظهر الجمالي للكلية، بعد بزراعة عدد من الشتلات وشجيرات متنوعة من النخل والزهور.