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الوطن

"تعليم الدقهلية" يزور طالبة بالمستشفى بعد إصابتها في حادث سير

منذ 21 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"تعليم الدقهلية" يزور طالبة بالمستشفى بعد إصابتها في حادث سير

وكيل الوزارة يزور الطالبة بمستشفي الطوارئ

تفقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، طالبة أصيبت في حادث سير اليوم، أثناء توجهها إلى المدرسة وتم حجزها في مستشفى الطوارئ بالمنصورة لإجراء جراحة عاجلة لها.

وقال عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، أن الطالبة حبيبه حسن محمد، بمدرسه عبد الرحمن المتولي بالمنصورة أصيبت  في حادث سير، وفور علمه بالحادث توجه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، للاطمئنان عليها وكان في صحبته مدير مستشفى الطوارئ الدكتور سمير عطيه.

وأضاف أن الطالبة سوف تجرى عمليه جراحيه لها  اليوم،  وأنها تلقى رعاية كاملة من إدارة المستشفى.

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