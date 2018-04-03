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الوطن

وقفة احتجاجية لصيادي الغردقة اعتراضا على قرار منع الصيد

منذ 14 دقيقة
كتب: الوطن
وقفة احتجاجية لصيادي الغردقة اعتراضا على قرار منع الصيد

ارشيفية

يواصل العشرات من الصيادين بمدينة الغردقة، لليوم الثاني على التوالي وقفتهم الاحتجاجية أمام حلقة السمك اعتراضا على قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لأكثر من شهرين معتبرين القرار بمثابة قطع لأرزاقهم.

وقال الصيادون إن قرار وقف الصيد يعد وقف مصدر دخلهم الوحيد، وزيادة أعباء المعيشة، خاصة بعد قرار منع الصيد، والذي جرى تطبيقه منذ 9 فبراير الماضي، مناشدين المسئولين التنفيذيين والأمنيين، لوضع حلٍ جذري لمشكلتهم، مؤكدين أن القرار زاد الموقف تعقيدا وضاعف معاناتهم لعدم وجود أي مورد دخل آخر لهم.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين بالغردقة، إن قرار منع الصيد تسبب في زيادة أعباء أسر الصيادين وأبنائهم.

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