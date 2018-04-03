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الوطن

روائى برع فى «صناعة الشغف».. ومحبوه لا يصدقون أن «أبطال رواياته يموتون»

منذ 48 دقيقة
كتب: روان مسعد

من النسخة الورقية

العدد : 2166

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روائى برع فى «صناعة الشغف».. ومحبوه لا يصدقون أن «أبطال رواياته يموتون»

روايات أحمد خالد توفيق

لم يكن أديباً أو كاتباً عابراً، بل كان لدى أحمد خالد توفيق تلك الومضة التى تزيد شغفك بكل صفحة لتقرأ الأخرى، فى متوالية لا تنتهى حتى بإتمام الرواية، هو بارع فى خلق شغفك بكتاباته، هو كذلك «عراب» فى توقع المستقبل، ورسم صورة تخيلية أقرب ما تكون للواقع عن أكوان وما ورائيات بصورة حية تقترب من الحقيقة، ما جعل معظم القراء يرتبطون بأبطاله وكأنهم شخصيات واقعية.

موت «رفعت إسماعيل» الشخصية التى أبدعها «توفيق» كان بمثابة الثورة على سلسلة «ما وراء الطبيعة»، كيف يموت هذا الرجل وكيف تستمر الحياة دون مغامراته المثيرة؟ أسئلة استنكارية طرحها دراويش السلسلة، وزادت المطالبات حينها لـ«توفيق» بتأليف أجزاء لا تنتهى لـ«رفعت إسماعيل»، وكان رأيهم أنه طالما الأديب حى فأبطاله ومغامراتهم بخير، حتى جاء خبر وفاته، ليوحى لمحبيه بأن كل أبطال مغامراتهم ورواياتهم المفضلة أصبحوا أمواتاً ورحلوا إلى الأبد، بموت كاتبهم إثر أزمة صحية أسكتت قلبه عن النبض.

رفعت إسماعيل، طبيب أمراض دم متقاعد بدأ الارتباط به بصدور سلسلة «ما وراء الطبيعة» عام 1993، وتنوعت بين حلقات الرعب والعوالم الموازية والمسافر وجانب النجوم، وبموته عام 2014 بآخر مغامرة «أسطورة الأساطير» وجد الكاتب أحمد خالد توفيق رفضاً تاماً لموت رفعت إسماعيل، ما جعله يعد بصدور مزيد من المغامرات التى وجدت فى مذكرات الطبيب بعد وفاته، لكنها لن تصدر حتى وفاته.

كان أول ظهور لماجى مكيلوب فى العدد الثالث من سلسلة ما وراء الطبيعة «وحش البحيرة»، خبيرة الفيزياء التى أحبها رفعت إسماعيل، وكانت البطلة معه فى السلسلة، لكنها لم ترغب فى التقرب الشديد منه، وعلى الرغم من ذلك كانت شخصيتها طاغية، ماتت بانتهاء عمر المؤلف.

عبير عبدالرحمن هى فتاة بسيطة حالمة، قرأت الكثير من الروايات التى جعلتها تدخل فى عالم «فانتازيا»، الملىء بالجسور والسحر والألوان والخيال، هى بطلة السلسلة التى ماتت بموت أحمد خالد توفيق.

دكتور علاء عبدالعظيم، صائد الأمراض فى أفريقيا وسط الصراعات الشديدة فى القارة السمراء، الذى بدأ أحمد خالد توفيق فى بث مغامراته عام 1996، فى سلسلة تحمل اسم «سفارى»، وهى وحدة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» اختارت أن تكون فى أفريقيا لتقضى على الفيروسات، جميعها مغامرات ممتعة شاركت فيها «برنادت» الطبيبة التى تزوجها دكتور علاء والدكتور آرثر، وماتوا معاً مع دكتور أحمد خالد.

وفاة الكاتب والروائي الكبير أحمد خالد توفيق

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