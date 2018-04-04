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الوطن

محامي الأولتراس: "بيان الأولتراس يعبر عن وطنيتهم وتضامنهم مع الدولة"

منذ 57 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
محامي الأولتراس: "بيان الأولتراس يعبر عن وطنيتهم وتضامنهم مع الدولة"

الأولتراس

قال خالد أبوكراع محامي الأولتراس ووالد الشهيد محمد خالد أبوكراع إن بيان الأولتراس لا يعتبر بيانا جديدا لوطنية شباب الأولتراس وتضامنهم مع الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم" أن دلالة وطنية شباب الأولتراس هي تراجعهم عام 2014 حينما تم تشويههم من جانب جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد أبوكراع أن شباب الأولتراس لم يتخذوا أي موقف معادٍ للدولة وأن اتخاذ بعض الأفراد لمواقف شخصية معادية للدولة لا يتم احتسابه على جميع شباب الأولتراس.

 

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