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الوطن

مترجم "القذافي": مخطط أمريكي إسرائيلي لتقسيم المنطقة العربية لـ32 دولة

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
مترجم "القذافي": مخطط أمريكي إسرائيلي لتقسيم المنطقة العربية لـ32 دولة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو

أكد السفير مفتاح ميسوري المترجم الخاص للرئيس الليبي الراحل معمر القذافى أن هناك مخططا واضحا من سنة 1989 لتقسيم المنطقة العربية، عندما وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع إسرائيل.

وأكد ميسوري، في حوار لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن إسرائيل وأمريكا تحدثا عن الشرق الأوسط الموسع أو الشرق الأوسط الجديد في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو، قائلا: "يتضمن المخطط الذي اطلعت عليه في باريس بأرشيف مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الدفاع الفرنسية، إعادة تقسيم الدول العربية إلى 32 دولة بدلا من 21، بحيث يتم تقسيم مصر إلى دولتين مسيحية وعربية".

وأضاف: "أمريكا ضغطت على إسرائيل لكي توافق على حل الدولتين، وتل أبيب أفادت واشنطن بأنها ستوافق على حل الدولتين، ولكن تخشى من مساعدة الدول العربية الدولة الفلسطينية وتسليحها وتمكينها من محاربة إسرائيل، فتم الاتفاق بين الأخيرة وأمريكا على ضرورة فرض الهيمنة الإسرائيلية على الشرق الأوسط".

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