جمارك الصادر بالإسكندرية تضبط واقعة تهريب منتجات شركات مصرية شهيرة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للالتزام التجاري، والإدارة العامة للأمن الجمركي، برئاسة يسرى رجب، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، برئاسة محمد كامل، من ضبط محاولة شركات إنتاج المياه الغازية تهريب منتجات شركة مصرية شهيرة دون موافقتها، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ميلاديًا، ولائحته التنفيذية، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ميلاديًا ولائحته التنفيذية.

وأثناء إنهاء إجراءات تصدير البضائع بجمرك الصادر بالإسكندرية، جرى الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 13008 بتاريخ 2018/3/10 بعد 4 حاويات 20 قدم أرقام 007442/4 و 696901/5 و 244822/8 و 201544/8 باسم أحد شركات التصدير، وهو طبقا للمستندات عبارة عن12357 كرتونة مياه غازيه نكهات متنوعه أناناس، وتفاح، مصدرة إلى ميناء أشدود.

وبتمرير الحاويات على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر سامى محمد، مأمور الفحص، تبين وجود عبوات غير متماثلة.

وبالعرض على ممدوح جابر، مدير عام جمارك الصادر بالإسكندرية، قرر تشكيل لجنة جمركية مشتركة لكشف مشمول الحاويات من تضم وليد محمد متولى، مدير التعريفة، وأحمد نبيه عبد القادر، مأمور الحركة، وهاني أحمد محمد، مأمور بمكافحة التهرب الجمركي، تحت إشراف طه مرسي، مدير مجمع الصادر، ومحمد مرسي مدير إدارة الحركة.

وبالكشف تبين وجود 10457 كرتونة بكل منها 12 عبوة بلاستيك سعة 350 ملى مياه غازيه نكهات متنوعه منها أناناس، وتفاح، من منتجات الشركة.

كما تبين وجود 1900 كرتونة داخل كل منها 12 عبوة سعة واحد لتر صنف عصير مانجو وبرتقال وجوافة وكوكتيل من إنتاج شركة مصرية شهيرة بدون تقديم موافقات تصديرية طبقا للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد قانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ميلاديًا.

وقرر أحمد الطوبجي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالله عثمان، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجاري، والعدوي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.