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الوطن

طوارئ بمستشفيات سوهاج لاستقبال المصابين بحادث الطريق الصحراوي

اليوم AM 01:51
كتب: خالد الغويط
طوارئ بمستشفيات سوهاج لاستقبال المصابين بحادث الطريق الصحراوي

ارشيفية

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الإصابة والوفيات نتيجة وقوع حادث سير مروري بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل عند الكيلو 15 بطريق سوهاج – أسيوط الصحراوي الشرقي.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف وفرق التدخل السريع والطوارئ وونش المحافظة وإدارة مرور سوهاج إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفيات وحالات الوفيات ورفع آثار الحادث من الطريق، حيث تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وشدد المحافظ على مسؤولي مديرية الصحة بالانتقال إلى المستشفيات فورا ومتابعة توفير الأطباء والفرق الطبية اللازمة لرعاية المصابين وتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية وأكياس دم.

يذكر أن الحادث قد أسفر عن 19 حالة وفاة و3 مصابين.

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