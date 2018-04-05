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الوطن

معتز عبدالفتاح: تحالف بين الخليج مع أمريكا وإسرائيل في مواجهة إيران

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود البدوي
معتز عبدالفتاح: تحالف بين الخليج مع أمريكا وإسرائيل في مواجهة إيران

معتز عبد الفتاح

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك مرحلة قادمة جديدة من تفتيت دول في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هناك تحالف يُبنى الآن بين الدول الخليجية باستثناء قطر، مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في مواجهة إيران باعتبارها العدو الأكبر للأطراف الثلاثة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره في تغطية خاصة عبر فضائية "ON live"، أن دول الخليج يروّن أنه لا يوجد مشكلة في المنطقة العربية حاليًا إلا وإيران وراءها، لافتًا إلى أن الخطر الإيراني يجُب الخطر الإسرائيلي من وجهة النظر الخليجية، وأنه لابد أن تُحل المعضلة الإيرانية العربية قبل التفكير في المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية.

تابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك أجواء حرب في المنطقة، والصدام قد يكون قادمًا بأسرع مما نتخيل، وما يؤجله حتى الآن هو أنه لم يتم وضع تصور نهائي لما بعده.

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