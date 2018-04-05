انطلاق البطولة العربية للسباحة بالزعانف بمشاركة 7 دول عربية بشرم الشيخ

انطلقت، أمس، البطولة العربية للسباحة بالزعانف بمدينة شرم الشيخ على حمام سباحة المدينة الشبابية والرياضية والتي ستستمر حتى 8 أبريل الجاري بمشاركة 7 دول عربية، وهي مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن والكويت والجزائر تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع مسؤولي الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي لمتابعة التجهيزات النهائية لانطلاق البطولة.

ووجه رئيس الاتحاد المصري والعربي الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على دعمه للبطولة واستضافة الفعاليات على حمام سباحة المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ.

كما أثنى على محافظ جنوب سيناء لدعمه للبطولة وحرصه على تذليل كافة العقبات التي تحول دون خروج البطولة بالصورة المشرفة اللائقة بسمعة مصر الدولية، مشيرًا إلى أن البطولة العربية هي تجمع رائع للأخوة العرب في منافسات قوية وشريفة.

ومن جانبه رحب فودة بالوفود العربية المشاركة وأعضاء والاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ مؤكدًا على أن شرم الشيخ جاهزة تمامًا لاستقبال البطولة، مشيرًا إلى التعاون التام بين كافة أجهزة المحافظة مع اتحاد الغوص والإنقاذ والمتابعة المستمرة لتقديم أفضل خدمات لإظهار صورة مصر الحضارية وتشجيع السياحة الرياضية وإضافة إلى رصد مصر في تنظيم البطولات والترويج لمنشات مصر الرياضية والسياحية.