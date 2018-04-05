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الوطن

أعلام و"تي شيرتات".. استعدادات المصريين بفرنسا للاحتفال بفوز السيسي

منذ 24 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
أعلام و"تي شيرتات".. استعدادات المصريين بفرنسا للاحتفال بفوز السيسي

عبدالحميد نقريش

تستعد الجالية المصرية بفرنسا لإقامة احتفالًا كبيرًا بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 وتوليه فترة رئاسية ثانية.

وقال عبدالحميد نقريش، الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا ومنسق حملة مواطن لدعم الرئيس في فرنسا، إن الجالية المصرية في فرنسا سوف تقيم احتفالا كبيرا يوم السبت المقبل من الساعة 6 ـ 8 مساء في ساحة تروكاديرو أمام برج إيفل الشهير لهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، مضيفًا أن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سببًا في فرحة كبيرة عمت أبناء الجالية المصرية في فرنسا، وأنه لذلك هناك استعدادات قوية للاحتفال بهذا الحدث التاريخي بما يليق به‪.‬

وتابع نقريش أن العديد من أبناء الجالية المصرية في فرنسا يحرصون على المشاركة والمساهمة في هذا الحفل الذي سيكون بمثابة رسالة للفرنسيين بمدى التفاف أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج حول الزعيم عبد الفتاح السيسي.

وأوضح نقريش، لـ"الوطن"، أن الاحتفالية ستشهد تجمع للمصريين بفرنسا مع الأغاني والهتافات الوطنية وفقرات غنائية، وكذلك رفع الأعلام المصرية وارتداء "تي شيرتات" عليها صورة الرئيس السيسي.

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