"فى معظم الأوقات يأتى الحل من البدايات"

قد تكون جملة كلاسيكية إلى حد كبير ولكنها الحقيقة التى لا ينتبه إليها أكثرنا، ففى وسط المشكلة ومع اشتداد التضارب والحيرة يلزمك دائماً أن تعود للبداية وتبحث من هذه النقطة، ومع إعادة البحث ستكتشف الخيط الذى يربط بينها وبين الوسط حتى النقطة التى توقفت عندها.. ستسير وراءه وأنت ممسك به ووقتها ستستطيع أن تملك "الحدوتة" كاملة، فالبداية دائماً هى الأصل.. و"عالأصل دور".

"المشهد" الإعلامى الذى أصبح يعانى تخبطاً واضحاً جعل من الشاشة مصدراً للإزعاج بدلاً من الترفيه والاستفادة ودفع إلى النفور منها وإغماض الأعين فى رحلة هروب تلقفها "المسمع" وهو الأصل.

"الراديو" أصل الحكاية والذى عانى لسنوات من التراجع مع التطور الفضائى والتكنولوجى وسيطرة الشاشة على زمام أمور الجمهور فى حين أنه وبالرجوع للبدايات يلمع "الراديو" ككلمة البداية فى الإعلام فخرج منه أسماءً كبيرة وشهيرة صنعت نجاحها ونجوميتها عبر موجاته مثل "آمال فهمى – إيناس جوهر – بابا شارو - أبلة فضيلة " وغيرهم فعبر السمع فقط تشكلت شخصيات أجيال وبُنيت مساحات شاسعة من الخيال ولمعت الدراما الإذاعية وأخرجت نجوماً ليبقى "الراديو" مع مرور الزمن هو حجر الأساس للإعلام.

فى السنوات الأخيرة حاول "الراديو" بشكله التقليدى جاهداً الحفاظ على مكانه وسط هذا التطور سنة الحياة والذى طال أيضاً "الراديو" فبدأ يظهر بشكل جديد معتمداً على إيقاع العصر فى منطقة جديدة بعيدة عن شكل الخريطة المتعارف عليها لتظهر إذاعات متعددة بدأت بـ "نجوم إف إم" ثم توالت "نغم – ميجا – هيتس" وغيرها مما صنع روحاً جديدة للراديو اعتمدت أيضاً على منافسة شرسة للاستحواذ على المستمع مستغلة كل أوجه التطور التكنولوجى لتحقيق الغرض وأيضاً النجوم اللامعة والأسماء الرنانة لضمان النجاح ولا مانع من العدوى الفيروسية من الشاشة بجلوس الفنانين وأنصافهم أمام ميكروفون الإذاعة دون امتلاك أية إمكانيات مؤهلة لذلك وربما يكون منهم من هو ثقيل على قلب الجمهور فى عمله الأساسى إلا أن حجة التطوير دائماً ما يدهس قطارها المنطق!

وسط كل هذا الصخب والمنافسات الإذاعية الشرسة وحرق كل الكروت تأتى من بعيد وفى هدوء أحدث إذاعة من النوعية العصرية الجديدة تحمل اسم "d.r.n" ولكنه هدوء ما قبل العاصفة ففى وسط كل أشكال التطوير المعتمدة على المشاهير تقرر إدارة المحطة الوليدة أن تكون كروت اللعبة هى الشباب كرهان على مبدأ الإعلام نفسه وقرار بفتح الطريق لعبور جيل جديد من الإعلاميين وهى الأزمة التى يعانى منها الوسط الإعلامى منذ ما يقرب من 10 سنوات تطوف فيها نفس الوجوه بين الشاشات وتنتقل نفسها إلى الراديو فى حسرة وألم من جيل كامل ينتظر فرصته الشرعية.

قرار "d.r.n" بالدفع بإعلاميين شباب لقيادة المحطة قد يكون ظاهرياً سهلاً وبسيطاً ولكنك ستندهش من دقة الاختيارات للمجموعة التى ستحمل اسمها والتى امتدت لما يقرب من عام كامل إيماناً بأن "الكلمة تفرق" فى محاولة جادة وحقيقية لاختيار أنسب من يمثل هذه التجربة الجريئة التى قررت إدارة المحطة الاقتحام بها دون الاعتماد على فكرة "فرح العمدة" والمجاملات و"التظبيطات" مع صناعة محتوى يناسب تلك المجموعة لتؤكد للجميع أنهم أمام حالة مختلفة ومرحلة جديدة تؤسس لفكرة الإعلام الذى يجذب الإعلان فى ضربة قاصمة لسيطرة الإعلان على الإعلام ووجوهه.

بالشباب تستطيع أن تزاحم وتخترق بل وتنطلق للتربع على القمة فى أسابيع قليلة.. هو مبدأ جديد أرسته "d.r.n" فى سيمفونية متناغمة مثيرة للتفاؤل و"تفتح النفس" وتؤكد أننا أمام مرحلة إعلامية جديدة والحقيقة أنك لن تندهش عندما تعلم أن "خالد حلمى" قائد هذه الأوركسترا هو إعلامى محنك يمتلك من الخبرات ما يمنحه روح المغامرة ولكنها مغامرة محسوبة حسابات دقيقة و"بالورقة والقلم" جعلت قراره بالدفع بوجوه إعلامية شابة مؤهلة لهذا الرهان الرابح هو جرس الإنذار الشديد لكل أبواق الإعلام التى تصر على الاعتماد على نفس الوجوه المكررة والمقررة بحجة ضمان الإعلانات خاصة بعد أن استطاعت "d.r.n" بشبابها حصد مكاسب إعلانية كبيرة فاقت كل التوقعات بمن فيهم إدارتها نفسها وذلك فور انطلاقها وهو ما يكسر "الصنم الإعلانى" للإعلام وبقسوة.

استطاع "خالد حلمى" قراءة المشهد المتشابك بذكاء وعين ثاقبة وجعل من تصعيد الشباب كبناء للمستقبل فى خطته مكسبه الأول قبل مكسب العائد الإعلانى فحصد كل المكاسب بـ "موجة واحدة". إنها الخلطة الـ "حِرفية" وضربة الـ "معلم" التى انتظرت كروت الجميع ثم ظهرت لتحصد وتربح "الجيم" بلعبة واحدة لتؤكد أنها "الجوكر".

رغم أن البداية دائماً محفوفة بالقلق والمخاطر وترقبات النتيجة إلا أن النجاح السريع والمباشر الذى حققته المحطة يحتاج لدراسة وتحليل والتوقف عنده كثيراً بل أنه يولد فى نفس الجمهور حالة من الاستفزاز فطالما أننا نستطيع أن نقدم إعلاماً حقيقياً ويحقق نجاحاً مبهراً فلماذا الاستسلام للاستسهال بتقديم نفس الوجوه والقوالب وسيطرة الإعلان وغزو كل من يسبق اسمه لقب فنان للشاشات والميكروفونات؟!

ما قدمته إذاعة "d.r.n" ليست مجرد تجربة بل واقعاً ودرساً عنيفاً لكل أصحاب الشاشات والموجات يؤكد أنك "إذا أردت استطعت" فالفكرة كلها فى القرار وامتلاك الرؤية والجرأة وهو ما يجب أن يطبق على نطاق أوسع ليس فقط إعلامياً ولكن على جميع المستويات.

عندما تتبعثر أوراق "الكوتشينة" ويعاد تجميعها و"تفنيطها" وتدور بين اللاعبين يكون محظوظاً من يمتلك الورقة الأهم.. الورقة التى تملك كل الـ "قوى" وتمنح السيطرة .. "الجوكر".......

والحقيقة وبأداء مهارى تفوقت به على كل المحاولات فى نفس اللعبة وبمنتهى المرونة استطاعت أن تؤكد "d.r.n" أنها ليست مجرد "جوكر" ولكن ............... "جوكر.. ونص".