"ترودو" يتحدث عن "إمكانية كبرى" للتوصل لاتفاق مع واشنطن والمكسيك

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، أن هناك "إمكانية كبرى" لأن تتوصل كندا والولايات المتحدة والمكسيك في الايام المقبلة الى اتفاق حول الخطوط العريضة لتحديث اتفاقية التبادل الحر في اميركا الشمالية (نافتا) التي يعاد التفاوض بشأنها.

وصرح للصحفيين أن "ثمة امكانية كبرى للتوصل الى اتفاق يكون رابحا لكل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك".

وأضاف "إذا تمكنا من اعلان شيء خلال قمة الأمريكيتين" التي تعقد في 13 و14 أبريل في البيرو "فسيكون الامر جيدا".

وتابع "نرى بوضوح مناسبة للتقدم لتعزيز اميركا الشمالية كفضاء تجاري موحد تحت راية نافتا. انه امر ايجابي"، مشيرا الى التوتر التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد ثمانية اشهر من المفاوضات التي لم تحرز اي تقدم بين الدول الثلاث لتحديث الاتفاق المبرم في 1994 قد يحرز تقدم في ملف صناعة السيارات، بحسب الاعلام الكندي.