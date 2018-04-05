ضبط 24 سلحفاة مهددة بالانقراض في محلات للحيوانات الحية بالدقهلية

شنت الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بالمنصورة، ممثله بإدارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات حملة مكبرة، اليوم، داخل مدينة المنصورة على محلات الإتجار غير المشروع للكائنات الحية، وذلك بالاشتراك مع محمية أشتوم الجميل، وشرطة البيئة والمسطحات، في إطار توجيهات وزير البيئة، ورئيس جهاز شؤون البيئة، لصون التنوع البيولوجي بمتابعة حالة الأسواق، ومحاربة الإتجار غير المشروع للكائنات المهددة بالانقراض.

وشارك في الحملة الكيميائي تامر يس، وجمال الجوهري، من إدارة المناطق الساحلية بالمنصورة، وحسين رشاد ومحمد علي ومحمد صلاح، ومحمد رزق من محمية أشتوم الجميل، ومحمد رزق، من شرطة البيئة والمسطحات المائية.

جرى مصادرة عدد 12 سلحفاة برية، وعدد 11 سلحفاة برية مصرية، وسلحفاة سوداني، وهم من الأنواع المهددة بالانقراض، والتي يجرم القانون الإتجار فيها.

وأثناء المرور تبين وجود بجعه بيضاء كبيره من الطيور المائية المهاجرة، وجرى التنبيه برعايتها جيدا.