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الوطن

"ثقافة أبوقرقاص" يحتفل باليوم العالمي للمرأة

منذ 50 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"ثقافة أبوقرقاص" يحتفل باليوم العالمي للمرأة

ثقافة ابوقرقاص تحتفل بالمراة

أقام قصر ثقافة أبو قرقاص بالمنيا، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، احتفالية باليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ودار النيل والفرات للنشر والتوزيع.

حضر الاحتفالية التي أقيمت ضمن أنشطة الدراسات والبحوث بثقافة المنيا، الدكتوره نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور أسامة التلاوى مدير قصر ثقافة أبو قرقاص، والمهندسة أميرة عبد الفتاح، مدير الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة.

استعرض الحضور، الدور الواضح للمرأه المصرية في بناء المجتمع، وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية.

وقد أقيمت فقرات الحفل، وتضمنت مجموعة متنوعة ومختلفة من الأغاني، قدمتها فرقة "رنة وتر"، تلها تقديم موهبة غنائية للطالبة مريم عماد من اكتشاف قصر ثقافة أبوقرقاص، بالإضافة إلى تقديم فقرة شعر للشاعرين محمد حكم، وجابر الزهيري.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم مجموعة من الأمهات تقديرًا لما بذلوه من أجل أبنائهم وتحمل مسئولية تربيتهم بعد وفاة الزوج.

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