"لا تقرأ الحاضر بلغة الماضي، حتى تعرف معنى الحياة، وإذا كنت مصرا على قراءة الحاضر بنفس لغة الماضي فأنت تخسر"، رسالة فاجأنى بها شخص عبر إحدى وسائل التنافر الاجتماعي المنتشرة هذه الأيام.

الرسالة التى لا أعرف صاحبها أحزنتنى كثيرا، فحاولت معرفة صاحبها من خلال صورة له على بروفايل حسابه، إلا أننى وجدت حسابا لا يحمل إلا صورا سوداء وأخرى لشخصيات تاريخية، فعدت إلى سطور الرسالة فطارت بى الذكرى إلى ماض ليس ببعيد، وكأن رسالة الرجل المجهول كانت بوابة لمرحلة من المراجعات كان لا بد منها.

فقبل عشرين عاما، لم يكن هناك فيس بوك ولا تويتر ولا أية وسيلة للتواصل سوى هذا المقهى العتيق بجدرانه ومشروباته وطاولته، حتى أن اسمه كان "كافتريا الحكمة"، وكان على طريق ممهد "اسفلت"، وكان وقت العصاري يتحول إلى واحة للقاء الأصدقاء وللتواصل الحقيقي وليس الافتراضي عبر شبكة عنكبوتية لا أحد يعرف لها حفظا لسر.

قبل عشرين عاما، كنا نتحدث على مقاعد الحكمة بحكمة، وكان بيننا متطرفا، وكان بيننا من هو رافض لواقعه ورافض لعادتنا وتقاليد بلدتنا وأمتنا، فكان يلجأ إلى أبواب المراحيض العامة ليكتب ما شاء من تطرف، سواء تطرفا أدبيا أو أخلاقيا، أما متطرفى الدين فكانوا يلجأون إلى حوائط أسوار المدارس أو أسفل الكباري ليدونوا ما يشاؤن دون أن يقرأ لهم حرفا أو يشاهدهم أحد.

اليوم وما أدراك ما اليوم، احتضنت الشبكة العنكبوتية ومواقعها الرافضة للتواصل الاجتماعي كل متطرف، وصار التطاول علنيا وصار التواصل افتراضيا، فأغلقت "كافتريا الحكمة" أبوابها، بعد أن دفن الأصدقاء روؤسهم داخل شاشات التليفونات المحمولة، وتاهت أعينهم بين فيس أزرق وتويتر يقل أزرقه قليلا عن أزرق فيس بوك، الذى تاجر ببيانات رواده، وباع أسرارهم.

أما وقد جاءتنى تلك الرسالة المجهولة على موقع أراه دائما للتنافر الاجتماعي، ليس تواصلا، سألت نفسي هل أنا ممن يقرأون المستقبل بلغة الماضي؟ فكانت إجابتى لنفسي أمام مرآتى "الحق لا يدع لك صديقاً".

الإجابة صدمتنى، ما علاقة الحق بقراءة المستقبل؟ وما علاقتها بما جرى في الماضي أيضا؟ فرحت إلى من أرسل الرسالة وسألته ماذا كنت تقصد برسالتك؟ فقال المجهول الذى لا أعرفه: أين أصدقائك؟ وما هو مفهوم الصداقة اليوم؟ وكم صديق بقى حولك؟ فأصابنى الصمت فأكمل قائلا: إن ما تحسبه قول حق لا يدع لك صديقا، وذهب تاركا بلوك وآلاف الاسئلة لعل أهمها "ألم تكن غريبة هذه الصداقات بيني وبين كثيرين برغم ما كان بيننا من الائتلاف والاختلاف؟ أكانت صداقة خالصة أم كان وراءها أكثر من الود الذي يكون بين الأصدقاء؟" أم أنه وحسب ما قالها العزيز تامر فاروق "المصالح تتصالح يا أبو صالح".