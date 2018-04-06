"تعليم الكبار" ترد على تصريحات القعيد: لا يمكننا تعليم 17 مليون أمي

علق أحمد محمد حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، على تصريحات النائب يوسف القعيد والتي انتقد فيها أداء الهيئة.

وقال إن مسئولية محو الأمية يتحملها المجتمع بكافة أطيافه من وزارات ونقابات ومؤسسات دينية ومنظمات المجتمع المدني، موضحًا أن الهيئة دورها تنسيقي بين الجهات المعنية ولا يمكن لـ8 آلاف موظف فيها أن يقوموا بتعليم أكثر من 17 مليون و 800 ألف أُمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب محاولة مساعدة الهيئة على القيام بمهامها وألا نُلقي باللوم عليها.