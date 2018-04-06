تسجيل الدخول

الوطن

"تعليم الكبار" ترد على تصريحات القعيد: لا يمكننا تعليم 17 مليون أمي

منذ 45 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"تعليم الكبار" ترد على تصريحات القعيد: لا يمكننا تعليم 17 مليون أمي

النائب يوسف القعيد

علق أحمد محمد حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، على تصريحات النائب يوسف القعيد والتي انتقد فيها أداء الهيئة.

وقال إن مسئولية محو الأمية يتحملها المجتمع بكافة أطيافه من وزارات ونقابات ومؤسسات دينية ومنظمات المجتمع المدني، موضحًا أن الهيئة دورها تنسيقي بين الجهات المعنية ولا يمكن لـ8 آلاف موظف فيها أن يقوموا بتعليم أكثر من 17 مليون و 800 ألف أُمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب محاولة مساعدة الهيئة على القيام بمهامها وألا نُلقي باللوم عليها.

 

أخبار متعلقة

تسليم شهادات محو الأمية للناجحين بمدينة النجيلة في مطروح

تسليم شهادات محو الأمية للناجحين بمدينة النجيلة في مطروح
محافظ كفر الشيخ: 26 ألفا و646 دارسًا بـ2154 فصلا بحملة محو الأمية

محافظ كفر الشيخ: 26 ألفا و646 دارسًا بـ2154 فصلا بحملة محو الأمية
محافظ كفرالشيخ يعلن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية لحملة محو الأمية

محافظ كفرالشيخ يعلن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية لحملة محو الأمية
بالصور| توزيع سلع غذائية على دارسي محو الأمية في الحامول

بالصور| توزيع سلع غذائية على دارسي محو الأمية في الحامول
بالصور| رئيس مدينة دسوق يتابع فصول محو الأمية

بالصور| رئيس مدينة دسوق يتابع فصول محو الأمية
بالصور| توزيع كراتين سلع غذائية على دارسي محو الأمية في فوه

بالصور| توزيع كراتين سلع غذائية على دارسي محو الأمية في فوه
بالصور| رئيس قلين توزع كراتين غذائية على المنتظمين بفصول محو الأمية

بالصور| رئيس قلين توزع كراتين غذائية على المنتظمين بفصول محو الأمية

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

8 شهداء و1070 مصابا في الموجة الثانية من مسيرات العودة الكبرى بفلسطين

8 شهداء و1070 مصابا في الموجة الثانية من مسيرات العودة الكبرى بفلسطين

دراسة: كُل أقل وعِش أطول

دراسة: كُل أقل وعِش أطول

المراغي يطالب بحل مشكلات سيارات البضائع ومنفذ أرقين بين مصر والسودان

المراغي يطالب بحل مشكلات سيارات البضائع ومنفذ أرقين بين مصر والسودان

نيابة أسيوط تحقق في خلط الفحم المورد لمصنع الأسمنت بالشوائب

نيابة أسيوط تحقق في خلط الفحم المورد لمصنع الأسمنت بالشوائب

الاستعانة بالكلاب البوليسية لاستخراج جثث "عقار الإسكندرية"

الاستعانة بالكلاب البوليسية لاستخراج جثث "عقار الإسكندرية"

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل