ميكانيكي يقتل طليقته بسبب الخلاف على شقة في المنوفية

قتل ميكانيكي طليقته بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، عقب التعدى عليها بماسورة حديدية بسبب خلافهم على شقة الزوجية.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مستشفي الباجور العام بوصول (ل. أ. غ.- 52 عاما- ربة منزل)، مصابة بجرح تهتكي بالرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتوفت فور وصولها.

بسؤال جارتها قررت بوجود خلاف مع المجني عليها وطليقها (م. أ. ع.- 65 عاما- ميكانيكي) بسبب الشقة التي تقيم فيها المجني عليها، وتعدى عليها بماسورة حديدية وأحداثت إصابتها.

ضُبط المتهم، واعترف بارتكاب جريمته بسبب الخلاف على شقة الزوجية، مستخدما ماسورة حديد.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.