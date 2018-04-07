مصرع طالبين إثر انقلاب دراجة بخارية في سوهاج

لقي طالبان مصرعهما، إثر انقلاب دراجة بخارية أمام قرية روافع القصير على طريق مدخل مدينة سوهاج الجديدة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوجود مصادمة على طريق مدينة سوهاج الجديدة أمام قرية روافع القصير، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة (محمد أحمد عبداللاه محمود- 15 عاما- طالب) ويقيم بذات الناحية دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية"، اختلت عجلة القيادة بيده، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد الدراجة البخارية (حمزة صلاح أحمد علي- 14 عاما- طالب) ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة رفقة قائدها.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سوهاج العام، بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم التحفظ علي الدراجة البخارية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1888 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.