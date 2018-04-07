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الوطن

رفع 291 طنا من مخلفات القمامة بقرى دمنهور في البحيرة

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
رفع 291 طنا من مخلفات القمامة بقرى دمنهور في البحيرة

رفع 291 طنا من مخلفات القمامة بقرى دمنهور

وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بالاهتمام بنظافة جميع القرى والطرق الرئيسية والمؤدية إليها، والطرق الجانبية داخل القرى، وإزالة المخلفات، والأتربة المتراكمة، والقمامة، ورفع وكفاءة ومستوى الشوارع بمدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المهندس سعد غراب، حملة مكبرة، اليوم، بقرية شرنوب، لجمع القمامة من منازل القرية، وأسفرت عن رفع 4 أطنان ونقلها إلى المقلب العمومي.

كما نفذت الوحدة المحلية، حملة بقرية نديبة وتوابعها، وقرية كوم الأرانب، وكوم المناصير، لرفع تجمعات القمامة، أسفرت عن رفع 16 طنًا من القمامة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالطرانة.

كما جرى تنفيذ حملة بقرية سنهور، أسفرت عن رفع 7 أطنان من الأتربة والمخلفات، كما جرى رفع 260 طنًا من القمامة بمنطقة شبرا، والمقريزي، والاستاد، وأرض أدمون، وجار استمرار عمل الحملة لرفع كفاءة المدينة.

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