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الوطن

المخرجة هبة يسري في عضوية لجنة تحكيم الدورة الـ20 لـ"الإسماعيلية"

منذ 30 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
المخرجة هبة يسري في عضوية لجنة تحكيم الدورة الـ20 لـ"الإسماعيلية"

المخرجة هبة يسري

یترأس المخرج الألماني الحاصل على جائزة الأوسكار، بیبي دانكرت، لجنة تحكيم مسابقة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وتضم اللجنة في عضويتها مخرجین من الفائزین بجوائز دورات المهرجان السابقة، وهم نیكولاس مونیوز من إسبانیا، كلودیا نونیز، من البرازیل، كوران رودوفانوفیتش، من صربیا، حمید باسكیط من المغرب، أورماس جومیز من إستونیا، هبة یسري من مصر.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 10 أفلام، بينما تضم مسابقة الأفلام التسجیلیة القصیرة 14 فيلما، بالإضافة إلى 21 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و17 فيلما في مسابقة أفلام التحريك.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، برئاسة الماقد عصام زكريا، في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري.

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