الوزراء والمسؤولون يغادرون احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

غادر والوزراء والمسؤولون الذين حضروا احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة، بعد كلمة رئيس الكنيسة القس الدكتور آندرية زكي.

شهد احتفال الطائفة حضور، كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ القاهرة عاطف عبدالحميد مندوبا عن رئيس الوزراء، وأناب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ممثل عنه.

وشهد الاحتفال حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزراء الهجرة والاتصالات وشئون النواب والتنمية المحلية، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

ومندوبون عن عدد كبير من الوزراء وبعض قيادات الهيئات القضاية ورؤساء النقابات المهنية والقائم بأعمل السفير الأمريكي بالقاهرة، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.