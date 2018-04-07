مصدر: عشرات الجنود السودانيين قتلوا في عمليات قنص للحوثيين باليمن

مصدر عسكري: مقتل عشرات الجنود السودانيين في كمين للحوثيين في اليمن

قتل عشرات من الجنود السودانيين، فجر الجمعة، في كمين للمتمردين الحوثيين قرب مدينة ميدي في اليمن، كما أفادت مصادر عسكرية وقناة المسيرة التابعة للتمرد السبت.

وأضافت المصادر العسكرية، أن الجنود قتلوا في عمليات "قنص المتمردين الحوثيين لهم وباستخدام عبوات ناسفة أيضا".

وقال ضابط يمني ميداني لـ"فرانس برس"، إنَّ الحوثيين "استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم الى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية (...) ما جعلها في مرمى نيرانهم".

من جهتها، بثت قناة "المسيرة" لقطات قالت إنَّها "انكسار زحف القوات السودانية في صحراء ميدي" وما وصفته بأنَّه "جانب من قتلى الجيش السوداني والدبابات التي دمرها وأعطبها ابطال الجيش واللجان الشعبية".