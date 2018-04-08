تسجيل الدخول

الوطن

برلماني عن انهيار عقار سيدي جابر: وداعا للبناء المخالف بالإسكندرية

منذ 56 دقيقة
كتب: محمود البدوي
برلماني عن انهيار عقار سيدي جابر: وداعا للبناء المخالف بالإسكندرية

حسني حافظ

علق حسني حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر، على انهيار عقار سيدي جابر بالإسكندرية، موضحًا أن أجهزة الدولة متمثلة في القوات المسلحة والرقابة الإدارية ومديرية أمن الإسكندرية تتكاتف على قلب رجل واحد لمنع أي محاولات لبناء عقارات مخالفة.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة": "وداعًا للبناء المخالف بالإسكندرية، المحافظة بها عدة مبانٍ آيلة للسقوط ونعمل على دراستها، ونمنع الجناة من بناء أي عقارات مخالفة".

وتابع: "لو كل يوم بنشيل عقار واحد مخالف يبقى في السنة 365 عقار فقط في ظل وجود عقارات بالآلاف مخالفة".

أخبار متعلقة

النائب حسني حافظ للمواطنين: شاركوا في صناعة مستقبل مصر بالانتخاب

النائب حسني حافظ للمواطنين: شاركوا في صناعة مستقبل مصر بالانتخاب
حسني حافظ: منظومة السكة الحديد في حاجة إلى إصلاح حقيقي

حسني حافظ: منظومة السكة الحديد في حاجة إلى إصلاح حقيقي
سهير البابلي تنفي زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني: "كذب ومحصلش"

سهير البابلي تنفي زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني: "كذب ومحصلش"
حسني حافظ يطالب "السكك الحديدية" بوضع سيناريوهات لتفادي الأزمات

حسني حافظ يطالب "السكك الحديدية" بوضع سيناريوهات لتفادي الأزمات
حسني حافظ: رسائل "السيسي" في عيد العلم إيجابية لتحفيز العلماء في مصر

حسني حافظ: رسائل "السيسي" في عيد العلم إيجابية لتحفيز العلماء في مصر

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

عاجل| البيت الأبيض يحمل روسيا مسؤولية الهجوم الكيماوي على دوما

عاجل| البيت الأبيض يحمل روسيا مسؤولية الهجوم الكيماوي على دوما

"رجائي" ينفي إصابة حيوانات الجيزة بالاكتئاب لعدم وجود زوار

"رجائي" ينفي إصابة حيوانات الجيزة بالاكتئاب لعدم وجود زوار

خيري رمضان عن أكلات شم النسيم: "ده إحنا حنطنا الفراعنة مش هنحنط فسيخ!"

خيري رمضان عن أكلات شم النسيم: "ده إحنا حنطنا الفراعنة مش هنحنط فسيخ!"

ما المخاطر التي يتعرض لها الحيوانات حال إطعامهم الفسيخ؟

ما المخاطر التي يتعرض لها الحيوانات حال إطعامهم الفسيخ؟

برلماني رافضا خصم غرامة الانتخابات من التموين: ليس كل مقاطع ضد الدولة

برلماني رافضا خصم غرامة الانتخابات من التموين: ليس كل مقاطع ضد الدولة

اختيارات الوطن

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

"رقص ومزمار بلدي".. أول فيديو من حفل زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يحتضن شيرين أثناء رقصهما في حفل زفافهما

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

الأكثر قراءة

عاجل