برلماني عن انهيار عقار سيدي جابر: وداعا للبناء المخالف بالإسكندرية

علق حسني حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر، على انهيار عقار سيدي جابر بالإسكندرية، موضحًا أن أجهزة الدولة متمثلة في القوات المسلحة والرقابة الإدارية ومديرية أمن الإسكندرية تتكاتف على قلب رجل واحد لمنع أي محاولات لبناء عقارات مخالفة.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة": "وداعًا للبناء المخالف بالإسكندرية، المحافظة بها عدة مبانٍ آيلة للسقوط ونعمل على دراستها، ونمنع الجناة من بناء أي عقارات مخالفة".

وتابع: "لو كل يوم بنشيل عقار واحد مخالف يبقى في السنة 365 عقار فقط في ظل وجود عقارات بالآلاف مخالفة".