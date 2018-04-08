آخرها في الإسكندرية..21 توأما ملتصقا في مصر خلال 10 سنوات

استقبل مستشفى الشاطبي حالة ولادة توأم ملتصق، واتخذ الإجراءات الأولية للحفاظ على الحالة العامة للطفلتين مستقرة، ونقلتا إلى وحدة جراحة الأطفال بمستشفى الشاطبي الجامعي، وما زال التوأم تحت المتابعة اليومية لإجراء كافة الإشعات والتحاليل وتوفير كل المستلزمات اللازمة لإجراء التدخل الجراحي لفصلهم.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي حالات التوائم الملتصقة التي شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

- في عام 2009 نجح فريق طبي بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية في إجراء أول عملية لفصل طفلين ملتصقين من منطقة الحوض في مصر، وذلك بعد أن توفي أحد الطفلين مما تطلب سرعة التدخل الجراحي لفصلهما عن بعضهما البعض.

- في 2009 أيضا، أجريت عملية فصل ناجحة للتوأم المصري السيامي "حسن ومحمود" اللذان يبلغان من العمر 10 أشهر، على يد الجراح العالمي عبدالله الربيعة، وزير الصحة السعودي آنذاك، والذي فصلهما على مدار 15 ساعة خلال 8 مراحل، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني.

- في نفس العام 2009، أجريت عملية فصل ثالثة لتوأم ملتصق من منطقة الحوض، في مستشفى طب الأطفال بجامعة المنصورة، وكان التوأم "صابر وبلال" يشتركان في نهاية العمود الفقري والجهاز التناسلي والنخاع الشوكي، ولهما عضو ذكري واحد وفتحة شرج واحدة وملتصقان من أسفل الجهاز الهضمي.

- في عام 2011، فارق التوأم الملتصق "إنجي ونيجار" الحياة بعد أن ولدا بقلب واحد وكبد واحد، وكان الأطباء يستعدون لإجراء الفحوصات اللازمة لعملية الفصل، حين توفيت الطفلتان إثر هبوط حاد بالدورة الدموية في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

- في عام 2011، استقبلت مستشفى الشروق بطنطا حالة ولادة نادرة لتوأم ملتصق بالبطن، بعد عملية قيصرية استغرقت ساعة كاملة.

- في عام 2012 شهدت مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية مرة أخرى عملية ناجحة لفصل توأم ملتصق، هما الرضيعتان فريدة وفيرجينيا.

- مستشفى الشاطبي للأطفال استقبلت حالة لتوأم ملتصق آخر في عام 2014، لطفلين ملتصقين بمنطقة الصدر والبطن، ويعانيان عيوبًا خلقية بالقلب والجهاز البولي والتناسلي.

- في نفس العام 2014، أجرت مستشفى بنها التخصصي، جراحة فصل للتوأم الملتصق "مريم وآسيا"، وكانتا ملتصقتان من البطن والصدر لكل منهما رئة منفصلة ولهما قلب واحد يعاني من عيوب خلقية.

- في 2015، استقبل مستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ، أول حالة ولادة نادرة لتوأم غير مكتمل النمو وملتصق من ناحية الصدر ويوجد تشوهات وعدم وجود عظام جمجمة أعلى الرأس والأطراف مكتملة، وفارق التوأم الحياة.

- في 2015 أيضا، لقى توأم مصرعهما، بعد إجراء عملية فصل لهما بمستشفى المنصورة الجامعي، الطفلتان كانتا ملتصقتين من الصدر والبطن ومشتركتين في الكبد والدورة الكبدية البابية، وتبين أن لديهما قلبين منفصلين ولكنهما في تجويف واحد.

- في نفس العام 2015، استقبلت مستشفى أطفال بنها التخصصي، حالة التوأم الملتصق "مريم وهاجر" محمد عبدالفتاح من مواليد محافظة الغربية، واللذان لقيا مصرعهما قبل إجراء عملية الفصل.

- شهدت مستشفى شبين الكوم أيضا حالة ولادة لطفل ملتصق عام 2015، التوأم "منة ومها" تم لقيا الرعاية في مستشفى أبو الريش الياباني.

-في عام 2016، شهد مستشفى الفيوم العام، ولادة توأم ملتصق لبنتين، من الصدر والبطن، وتوفيتا عقب الولادة.

- ولأول مرة في أسيوط، في عام 2016 أجرى أطباء مستشفى الأطفال التابعة لمستشفيات جامعة أسيوط، عملية فصل توأم ملتصق بعد نقلهما من عيادة خارجية تمت فيها الولادة.

- واستقبلت مستشفى الشاطبي للأطفال بالإسكندرية للمرة الخامسة، حالة نادرة لطفلين ملتصقين بمنطقتي الصدر والبطن، وذلك في 2016.

- قرية ديميشري مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، شهدت في 2016 أيضا، حالة ولادة لتوأم ملتصق من الرأس يشتركان في وريد واحد.

- وفي نهاية عام 2016، شهد مركز زفتى بالغربية، ولادة التوأم الملتصق "سما وسلمى"، الذي قررت وزارة التضامن الاجتماعي رعايته، وصرف معونة شهرية له.

- وفي مارس الماضي، شهدت مستشفى الأطفال الجامعي، عملية فصل توأم ملتصق من جانب الصدر والبطن، بالإضافة إلى التصاق في القلب والكبد والأمعاء وتداخل معقد في الأوعية الدموية الخاصة بالقلب، ليلقي أحدهما حتفه بعد العملية مباشرةً ويلحقه الآخر منذ أيام قليلة.