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الوطن

موجز 6 صباحا| اتهام أمريكي جديد لروسيا.. و"دا سيلفا" يصل إلى السجن

اليوم AM 05:59
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| اتهام أمريكي جديد لروسيا.. و"دا سيلفا" يصل إلى السجن

البيت الأبيض

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث طالب البيت الأبيض برد فوري من المجتمع الدولي في حال تأكد الهجوم الكيماوي على دوما بسوريا، مؤكدًا على وجوب محاسبة نظام الأسد ومن يقدم له العون بكشل فوري لمنع تكرار هذا النوع من الهجمات.

وأضاف البيت الأبيض في تصريحات صحفية نقلتها عنه "سكاي نيوز"، أن روسيا بدعهما لنظام الأسد تتحمل مسؤولية الهجمات الكيماوية الوحشية ضد المدنيين، وأنها خرقت معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وقرار الأمم المتحدة رقم 2118. 

من جهة أخرى، وصل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى سجن كوريتيبا جنوب البلاد ليل السبت، ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاما بتهمة الفساد، بحسب مشاهد بثها التليفزيون المحلي.

ووصل رمز اليسار البرازيلي والمرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في أكتوبر، إلى سجن كوريتيبا على متن مروحية بعد أن كان قد سلّم نفسه في وقت سابق للشرطة.

وكان هناك مئات من مناهضي "لولا" يرتدون ملابس صفراء وخضراء ترمز إلى الألوان الوطنية، ينتظرونه أمام السجن، وقد أطلقوا الألعاب النارية فيما صرخ بعضهم "يعيش سيرجيو مورو"، مشيرين بذلك إلى القاضي الذي أمر بسجن لولا.

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