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الوطن

الأرصاد: الطقس مائل للبرودة ليلا.. "خدوا جواكيت معاكم وإنتم خارجين"

منذ 31 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
الأرصاد: الطقس مائل للبرودة ليلا.. "خدوا جواكيت معاكم وإنتم خارجين"

الأرصاد

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الجو لطيف على السواحل الشمالية معتدل على كل أنحاء الجمهورية نهارا، وليلا مائل للبرودة.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه ما زال ينصح باصطحاب جاكيت ثقيل لمن يكون خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل.

وتابع عبدالعال أنه سيكون هناك بعض السحب المتوسطة والمنخفضة تصحبها أمطار خفيفة جدًا غير مؤثرة على السواحل الشمالية.

واستكمل أن اليوم وغدا الجو لطيف جدا على كل أنحاء الجمهورية ودرجات الحرارة منخفضة، والجو ممتاز للسفر للسواحل، لافتا إلى أن اليوم هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسترتفع مرة أخرى من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أنه لا ينبغي أن نرتدي الملابس الصيفية إلا بعد انتهاء النصف الأول من الربيع.

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