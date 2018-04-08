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الوطن

فتح شاطئ الرواق ببئر العبد لاحتفال المواطنين بشم النسيم

اليوم AM 08:53
كتب: محمد مقلد
فتح شاطئ الرواق ببئر العبد لاحتفال المواطنين بشم النسيم

اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، في بيان له، أنه تقرر فتح شاطئ الرواق شمال مدينة بئر العبد أمام الأهالي، غدا الإثنين، لاحتفال المواطنين بأعياد الربيع وشم النسيم.

وطالب البيان المواطنين مراعاة عدم تجاوز الصدادات الحديدية بواسطة السيارات.

وأوضح البيان، أنه سيوفر وسائل مواصلات داخلية لنقل كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات من أمام الحواجز الحديدية حتى الشاطئ، على أن تكون مغادرة الشاطئ في الساعة الخامسة والنصف مساءً، حفاظا على أمن المواطنين، كما سيوفر سيارة إسعاف مجهزة وسيارة لمياه الشرب داخل الشاطئ، لخدمة المواطنين.

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