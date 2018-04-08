"الإحصاء": 3.62 مليار دولار عجزا في الميزان التجاري خلال يناير 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2018، وبلغت قيمة العجز في الميـزان التجاري 3.62 مليــار دولار خـــلال يناير 2018 مقابل 3.48 مليار دولار للشهر نفسه مــن العام السابـق بنسبــة إرتفاع قدرها 4.0٪.

يذكر أن قيمة العجز في الميزان التجاري، تقيس الفارق المادي بين إجمالي قيمة الصادرات المصرية للخارج، وبين قيمة الواردات خلال الفترة التي تحددها النشرة الاقتصادية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.