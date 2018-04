بمشاركة خبراء هوليوود.. إطلاق ورش "Screen Buzz" بمدن عربية عدة

كشفت منظمة (America Abroad Media (AAM، عن إطلاق سلسلة ورش Screen Buzz الاحترافية، في عدد من المدن العربية، وهو ما يحدث لأول مرة في العالم العربي.

وتقدم هذه الورش فرصة احتكاك مباشر بين مجموعة من خبراء صناعة الترفيه في هوليوود مع مواهب عربية مختارة في صناعة الترفيه الدرامي التليفزيوني والسينمائي بمجالات الكتابة، الإخراج والإنتاج.

ويقول آرون لوبل مؤسس ورئيس AAM: "نشعر بسعادة غامرة لإطلاق Screen Buzz في الأردن لتنتقل بعد هذا لأنحاء العالم العربي، ونأمل أن تساعد هذه الورش في تمكين الأصوات المحلية عن طريق جلب أفضل المواهب الإبداعية من هوليوود لدعم قدرات الحكي ذات الأصالة في الأردن والعالم العربي".

تُقام ورش Screen Buzz الاحترافية تحت إشراف مجلس AAM الاستشاري في العالم العربي، والذي يضم 7 من أهم الشخصيات العربية في صناعة السينما والتليفزيون، وهم: نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، الأميرة ريم علي (الأردن)، المخرجة نادين لبكي (لبنان)، النجمة صبا مبارك (الأردن)، النجمة يسرا (مصر)، النجمة هند صبري (تونس) وعلي جابر مدير قنوات MBC.

وعن مشاركتها في المجلس الاستشاري، تقول صبا مبارك: "مع كل النمو والتطور الذي شهدته صناعة الترفيه بالعالم العربي في السنوات الماضية، فإن العاملين بهذا المجال يحتاجون إلى المزيد من التوجيه الاحترافي من الخبراء العالميين، المجال لم يعد معتمدا فقط على الموهبة، بما في هذا التمثيل، مهنتي، ولهذا فإني أشعر بالفخر والمسؤولية لكوني مشاركة بهذه الخطوة التي ستساهم في تطوير الصناعة ككل".

ولتحقيق هذه الخطوة على مستوى العالم العربي، تعاونت AAM مع شركة MAD Solutions كما انضمت إلى شركاء مركز السينما العربية الذي انطلق من خلال MAD.

وخلال عام 2018، ستتخصص سلسلة ورش Screen Buzz الاحترافية في شحذ مهارات كتاب السيناريو من العالم العربي، وستنطلق نسختها الأولى في عمان بالأردن يوم 29 أبريل الحالي، بشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (RFC)، وستركز هذه الورشة على حرفيات الكتابة التليفزيونية، من خلال احتكاك أصحاب المشاريع مع ثلاثة من خبراء صناعة المسلسلات في هوليوود سبق لهم تحقيق نجاحات عالمية، وهم: المنتجة ليندزي غوفمان (The Good Doctor)، الكاتب والمنتج مارك غوفمان (Bull The West Wing) والكاتب والمنتج دانيل ناف (Supernatural Spartacus: Blood and Sand).

وتتبع Screen Buzz أسلوبا مميزا في كل الجلسات والأنشطة لضمان تفاعل كل الكتاب المشاركين وتشجيعهم على تبادل الأفكار والخبرات الاحترافية، كما ينالون فرصة لعرض مشاريعهم في لقاءات شخصية مباشرة مع الخبراء، وستتابع الورشة خطوات تطوير مشروعاتهم لاحقا.