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الوطن

ضبط 258 قضية مرافق وإشغالات و47 قضية تموينية في حملة بشوارع الغربية

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
ضبط 258 قضية مرافق وإشغالات و47 قضية تموينية في حملة بشوارع الغربية

ضبط 258 قضية مرافق واشغالات و47 قضية تموينية فى حملة بشوارع الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط 258 قضية مرافق واشغالات، و47 قضية تموينية في حملة بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت في مجال ضبط القضايا التموينية حرر 47 قضية متنوعة، بينما في مجال ضبط  قضايا المرافق العامة حرر عدد 258 قضية متنوعة، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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