14 أبريل.. "الصحفيين" تعقد دورة تدريبية عن "الاقتصاد الكلي"

تنظم شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار "eima"، دورة تدريبية حول مفاهيم الاقتصاد الكلي وتحليل القطاعات المالية ورأس المال المخاطر وذلك لمدة شهر، يومي السبت والاحد من كل اسبوع بدءا من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بمقر النقابة.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر اليوم، أنه سيحاضر بالدورة نخبة من خبراء الاقتصاد وأسواق المال والاستثمار، مضيفة أن الدورة تبدأ يوم 14 أبريل، وتنتهي فى 6 مايو 2018، مبينة أنه يتم في آخر كل برنامج فرعي تقييم الآداء للمشاركين.

ولفتت النقابة، إلى أن آخر موعد لتسجيل الأسماء الخميس المقبل 12 أبريل 2018، مشيرة إلى أن العدد متاح لحضور 30 زميلا، على أن تسجل الأسماء لدى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الرابع.